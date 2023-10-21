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Квартиры в Тамдынский район, Узбекистан

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38 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Площадь 105 м²
Этаж 2/7
#1065 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
2,94 млрд сум
Квартира 1 комната в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 4/11
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
697,40 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 4/4
Чиланзар 4 квартал  Комнат 3 Этаж 4 Этажность 4  Ремонт средний  Дом панельны…
905,39 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 3/4
Чиланзар 5 квартал  .срочно продаётся  3\3\4  Балкон 2 х 3  Средний ремонт  Тел …
917,63 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 3/4
Чиланзар 3 квартал   3 комнатная  Этаж 3 Этажность 4  Дом кирпичный  Сан .Узел  …
966,57 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 4/4
Чиланзар 10 квартал  Комнат 3 Этаж 4 Этажность 4  Сан.Узел раздельный  Панель…
960,45 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 3/4
Срочно! продаётся квартира  Чиланзар 8 квартал  Комнат 3   Этаж 3   Этажность 4  Ср…
929,86 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 3/4
Чиланзар 7 квартал  3\3\4 Дом панельный  Сан.Узел раздельный  Ремонт средний  …
960,45 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 1/4
Чиланзар 6 квартал  Комнат 3  Этаж 1  Этажность 4  Хорошая локация ! Дом кирп…
942,10 млн сум
Квартира 3 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 3
Этаж 3/4
Чтланзар 1 квартал  Комнат 3  Этаж 3  Этажность 4  Хорошая локация !  Средний…
917,63 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/4
Чиланзар 8 квартал  Комнат 2 Этаж 1  Этажность 4  Ремонт хороший  Дом панельн…
783,04 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 2/4
Чиланзар 2 квартал  Срочно продаётся квартира  Комнат 2 Этаж 2  Этажность 4 Х…
795,28 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 3/4
Чиланзар 20 квартал  2\3\4 Дом панельный  Локация хорошая !  Тел 90 960 22 00    П 
770,81 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/9
Чиланзар 20 квартал Учтепинский район  2\1\9   Дом панельный  Ремонт средний  Са…
819,75 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/4
Продаётся квартира  Чиланзар  3 квартал  2\1\4  Хорошая локация и ремонт !  Метр…
801,39 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 2/4
Чиланзар 11 квартал  Комнат 2 Этаж 2 Этажность 4  Хорошая локация !  Дом пане…
746,34 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 3/3
Чиланзар 19 квартал  Комнат 2 Этаж 3 Этажность 3 Сан.Узел  раздельный  Тел 90…
764,69 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 4/4
Чиланзар 7 квартал  Комнат 2 Этажность 4 Этаж  4  Кирпичный дом   Тел 90 960 …
731,65 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 1/4
Чиланзар    17 квартал  2\1\4 Ремонт средний  Локация хорошая  Тел 90 960 22 00    П  
770,81 млн сум
Квартира в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира
Тамдынский район, Узбекистан
Продам квартиру, французская планировка, общий коридор, массив панельный Одна большая комна…
482,94 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 3/4
Чиланзар 5 квартал  Комнат 2 Этаж 3 Этажность 4  Панельный дом  Сан.Узел разд…
734,10 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 2/4
Чиланзар 3 квартал  Комнат 2 Этажность 2 Этажность 4  Сан.Узел раздельный  Ме…
795,28 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 3/4
Чиланзар 4 квартал  Комнат 2 Этаж 3 Этажность 4  Дом панельный  Сан.Узел разд…
790,38 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 4/4
НА ЧИЛАНЗАРЕ 1 продаётся квартира  Комнат 2 Этаж 4 Этажность 4  Хорошая локация …
732,88 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 3/4
На Чиланзаре 2 продаётся  квартира  2\3\4  Рядом парк Гофура Гуляма Дом панельный  …
795,28 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 5/5
ЧИЛАНЗАР 17 КВАРТАЛ  Комнат 2  Этаж 5  Этажность 5  Панельный дом  Сан.Узел р…
813,63 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 4/4
Срочно продаётся квартира  На Чиланзаре 9  2\4\4 Дом кирпичный  Сан. У зел совме…
844,22 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 3/4
Чиланзар 7 квартал  Продаётся квартира  2 комнатная  Этаж 3  Этажномть 4  Евр…
880,92 млн сум
Квартира 2 комнаты в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 2
Этаж 2/4
В Чиланзаре на 4 квартале продаётся квартира  2 комнатная  на 2 этаже  Этажность 4 …
829,53 млн сум
Квартира 1 комната в Тамдынский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Тамдынский район, Узбекистан
Комнаты 1
Этаж 4/4
Продаётся квартир  Чиланзар 3 квартал  Комнат 1 Этаж 4 Этажность 4  Дом панел…
783,04 млн сум

Параметры недвижимости в Тамдынский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная