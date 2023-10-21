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38 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
105 м²
2/7
#1065 СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Купить квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
2,94 млрд сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Тамдынский район, Узбекистан
1
35 м²
4/11
Срочно! Купить Квартиру в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента. Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг, …
697,40 млн сум
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Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
4/4
Чиланзар 4 квартал Комнат 3 Этаж 4 Этажность 4 Ремонт средний Дом панельны…
905,39 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
3/4
Чиланзар 5 квартал .срочно продаётся 3\3\4 Балкон 2 х 3 Средний ремонт Тел …
917,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
3/4
Чиланзар 3 квартал 3 комнатная Этаж 3 Этажность 4 Дом кирпичный Сан .Узел …
966,57 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
4/4
Чиланзар 10 квартал Комнат 3 Этаж 4 Этажность 4 Сан.Узел раздельный Панель…
960,45 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
3/4
Срочно! продаётся квартира Чиланзар 8 квартал Комнат 3 Этаж 3 Этажность 4 Ср…
929,86 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
3/4
Чиланзар 7 квартал 3\3\4 Дом панельный Сан.Узел раздельный Ремонт средний …
960,45 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
1/4
Чиланзар 6 квартал Комнат 3 Этаж 1 Этажность 4 Хорошая локация ! Дом кирп…
942,10 млн сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
3
3/4
Чтланзар 1 квартал Комнат 3 Этаж 3 Этажность 4 Хорошая локация ! Средний…
917,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
1/4
Чиланзар 8 квартал Комнат 2 Этаж 1 Этажность 4 Ремонт хороший Дом панельн…
783,04 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
2/4
Чиланзар 2 квартал Срочно продаётся квартира Комнат 2 Этаж 2 Этажность 4 Х…
795,28 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
3/4
Чиланзар 20 квартал 2\3\4 Дом панельный Локация хорошая ! Тел 90 960 22 00 П
770,81 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
1/9
Чиланзар 20 квартал Учтепинский район 2\1\9 Дом панельный Ремонт средний Са…
819,75 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
1/4
Продаётся квартира Чиланзар 3 квартал 2\1\4 Хорошая локация и ремонт ! Метр…
801,39 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
2/4
Чиланзар 11 квартал Комнат 2 Этаж 2 Этажность 4 Хорошая локация ! Дом пане…
746,34 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
3/3
Чиланзар 19 квартал Комнат 2 Этаж 3 Этажность 3 Сан.Узел раздельный Тел 90…
764,69 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
4/4
Чиланзар 7 квартал Комнат 2 Этажность 4 Этаж 4 Кирпичный дом Тел 90 960 …
731,65 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
1/4
Чиланзар 17 квартал 2\1\4 Ремонт средний Локация хорошая Тел 90 960 22 00 П
770,81 млн сум
Рекомендовать
Квартира
Тамдынский район, Узбекистан
Продам квартиру, французская планировка, общий коридор, массив панельный Одна большая комна…
482,94 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
3/4
Чиланзар 5 квартал Комнат 2 Этаж 3 Этажность 4 Панельный дом Сан.Узел разд…
734,10 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
2/4
Чиланзар 3 квартал Комнат 2 Этажность 2 Этажность 4 Сан.Узел раздельный Ме…
795,28 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
3/4
Чиланзар 4 квартал Комнат 2 Этаж 3 Этажность 4 Дом панельный Сан.Узел разд…
790,38 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
4/4
НА ЧИЛАНЗАРЕ 1 продаётся квартира Комнат 2 Этаж 4 Этажность 4 Хорошая локация …
732,88 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
3/4
На Чиланзаре 2 продаётся квартира 2\3\4 Рядом парк Гофура Гуляма Дом панельный …
795,28 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
5/5
ЧИЛАНЗАР 17 КВАРТАЛ Комнат 2 Этаж 5 Этажность 5 Панельный дом Сан.Узел р…
813,63 млн сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
4/4
Срочно продаётся квартира На Чиланзаре 9 2\4\4 Дом кирпичный Сан. У зел совме…
844,22 млн сум
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Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
3/4
Чиланзар 7 квартал Продаётся квартира 2 комнатная Этаж 3 Этажномть 4 Евр…
880,92 млн сум
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Квартира 2 комнаты
Тамдынский район, Узбекистан
2
2/4
В Чиланзаре на 4 квартале продаётся квартира 2 комнатная на 2 этаже Этажность 4 …
829,53 млн сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Тамдынский район, Узбекистан
1
4/4
Продаётся квартир Чиланзар 3 квартал Комнат 1 Этаж 4 Этажность 4 Дом панел…
783,04 млн сум
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Параметры недвижимости в Тамдынский район, Узбекистан
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