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Квартиры в Канимехский район, Узбекистан

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2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Канимехский район, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
Этаж 6/9
#Бабура - Яккасарай  - 5в6/6/9 - Шохжахон махаля - 2 сан узла  - Улица Бабура…
$175,000
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Central Fly Homes
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Квартира 3 комнаты в Канимехский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Канимехский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Этаж 1/2
#МГорький #ПодОфис - Ор-р Республиканское ГАИ, Налоговая инспекция Не торец. - 3в4/1/4 - …
$110,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Central Fly Homes
Языки общения
Русский
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Параметры недвижимости в Канимехский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная