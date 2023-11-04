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Квартиры в Давлатабадский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Наманган, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Наманган, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/4
Срочно продается просторная 3-комнатная квартира с высококачественным евро ремонтом. Недвиж…
796,460 сум

Параметры недвижимости в Давлатабадский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная