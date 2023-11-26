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Жильё в Давлатабадский район, Узбекистан

квартиры
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1 объект найдено
Квартира 5 комнат в Наманган, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Наманган, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Этаж 4/4
Продается просторная 5-комнатная квартира на 4 этаже 4-этажного панельного дома. Квартира р…
676,436 сум
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Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения: Русский
+998883974064 [email protected]

Параметры недвижимости в Давлатабадский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная