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Жильё в Берунийский район, Узбекистан

Беруни
1
1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Беруни, Узбекистан
Квартира 1 спальня
Беруни, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 3/5
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480,98 млн сум

Типы недвижимости в Берунийский район

квартиры

Параметры недвижимости в Берунийский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная