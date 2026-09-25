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Жилье в Беруни, Узбекистан

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квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Беруни, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Беруни, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 4/4
#Юнусобод Юнусобод 8 квартал 2/4/4 Хона: 2 Этаж: 4 (4 этажка) Квадрат: 50м2 Ремонт: Евро  …
$61 500
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Real estate Nodirabegim
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Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Беруни, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Беруни, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 57 м²
Этаж 4/4
? Юнусобод тумани, 7-кварталда #квартира сотилади Ⓜ️ 2 хона, 4-қават, 4 қаватли уй (56.24…
$64 000
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Агентство
Real estate Nodirabegim
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Oʻzbekcha
Квартира 4 комнаты в Беруни, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Беруни, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
Этаж 8/9
Юнусабад-4 Ор-р : Шохсарой  Новостройка  Ж/К Зарафшан  4-комнатная 8-этаж 9-этажный …
$116 000
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Агентство
NOZA Real Estate
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Русский
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