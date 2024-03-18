Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Багдадский район
  3. Жилая

Жильё в Багдадский район, Узбекистан

Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Ханабад, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ханабад, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 53 м²
Этаж 3/4
999962040 #Сер #Новостройка #Ипотека 2/3/4 Ориентир: Мошина бозор ропараси Ремонт: Евро р…
704,09 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
ASR - Агентство недвижимости
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/10
Продаётся Квартира 🔔 ▪️ЖК Sky Build ▪️Район: Яшнобадский  ▪️Комнат: 2 ▪️Этаж: 1 ▪️Этажн…
2,01 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Этаж 4/9
Продается квартира в хорошем районе срочно
1,58 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Коттедж 6 комнат в Ташкент, Узбекистан
Коттедж 6 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
ПРОДАЕТСЯ КОТТЕДЖ  на махалле Хувайдо (Шайхантахурский район) Комнат: 6 Уровней: 3 Об…
3,65 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/1
Умумий Майдони. 20 сотих. 1000 кВ м Ишлаб чикариш цехи мавжуд. атапленя килинган цех. Сотил…
3,27 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 2/6
Квартира имеет просторную гостиную, спальню, кухню, ванную комнату и балкон. Окна выходят н…
602,748 сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Этаж 5/9
хорошее место расположение, развитая инфрастуктура, есть и другие варинты , звоните !! Тел: …
1,07 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Риэлтор Рустам
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/4
Продается 2-х комнатная квартира переделанная Юнусабад 11 квартал Мега Планет В квартире ко…
893,94 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 2 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 1/8
Мирзо Улугбекский район ПАРКЕНТСКИЙ. Макро ЖК. Урбан Строй «Делюкс» 2/1/8 Общая площадь 80к…
1,70 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Срочно! Продаю просторную 4-х комнатную квартиру на 4-м этаже 4-х этажного дома вдоль дорог…
728,981 сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Этажи Самарканд
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната в Бешкурган, Узбекистан
Квартира 1 комната
Бешкурган, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 3/4
Контактный номер 991783233 Наш сайт Bayt.Olx.uz #Шайхантахур 1|3|4 Ориентир:Чинор Туйхона …
597,22 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Агентство недвижимости Bayt
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
Assalomu alekum uchtepa tumanida 14 kv 3 xonali uy sotiladi bankskiy dom kvadrati 120 xonala…
2,45 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Багдадский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная