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Central Fly Homes

Узбекистан,
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
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Русский
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Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 21:49
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
Выходной
Воскресенье
Выходной
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My Home Real Estate Agency
Ташкент
Жилая недвижимость 5 Коммерческая недвижимость 1
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Muzaffar Atajanov Estate
Ташкент
Жилая недвижимость 1 Долгосрочная аренда 1 Краткосрочная аренда 1
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PRO Silver
Alliance Estate
Узбекистан,
Год основания компании 2019
Новостройки 13
Агентство недвижимости "Alliance Estate" – молодое риэлторское  агентство в Ташкенте с 2020 года на рынке недвижимости, специализирующееся на недвижимости по городу Ташкент. Alliance Estate – выступает в роли союза между риэлтором и клиентом, для достижения общих целей в определенное врем…
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Jasur Rieltor Estate
Ташкент
Жилая недвижимость 93 Коммерческая недвижимость 6 Долгосрочная аренда 12 Земельные участки 3
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