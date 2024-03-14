Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Зиадин
  3. Жилая

Жильё в Зиадин, Узбекистан

квартиры
1
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 65 м²
Этаж 4/4
Чил 17 квартал 3/4/4 1.5*3 бал Панельний дом Комната смежный разделный Средный ремонт Са…
791,60 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 4/4
Продается квпртира Мирзо Улугбекский район Ттз 2 Квартира 3/4/4 Торец утепленный Без ремон…
816,73 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Modern Home
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 4/4
Yunusobod 4 kvartalda uy sotiladi srochna 1 xona 42kvadrat bemalol 2xona qilsa ham bo'ladi b…
565,43 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 1/2
1 ком кв 1 этаж 46.кв без ремонта Бектемир р-н Олим Аширова от Куйлюк базара 1 км остальное…
439,78 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 4/10
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС  ДАРХАН АВЕНЮ 3/4/10 Квартира класса ЛЮКС  Общая площадь 97м2 Стил.ди…
2,26 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 25 м²
Этаж 2/3
СВОЯ. Первый владелец. Приватизирована. Документы в порядке. Без комиссии! Район: Яккасарайс…
322,92 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Дом 9 комнат в Ханабад, Узбекистан
Дом 9 комнат
Ханабад, Узбекистан
Число комнат 9
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продается участок 9 сотых / 900 м2 Расположение угловое. Состояние жилое, можно жить без р…
3,07 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Дом 3 комнаты в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Шастри.Ор. Ресторан - Алиса,рядом Вундеркинд. Дом расположен в тупиковой улице,тихое место …
1,53 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 3/4
Продам 1 в 2 комнатную квартиру на 3 этаже 4 этажного дома на Чиланзар 4 квартале (ор-р Гафу…
621,97 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 3/4
Хотите купить уютную квартиру по доступной цене звоните 903998281 #Чиланзар8 1/3/4 Ориентир:…
603,12 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Дом²
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Без посредников Продаю свою 1 комнатную квартиру на юнусабаде 7 квартал, ориентир зенит заво…
584,27 млн сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 6/12
MODERN STROY 3/6/12 КОМПЛЕКС бизнес-класса по Сингапурскому проекту АЛМАЗАРСКИЙ район улиц…
1,70 млрд сум
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REAL ESTATE BAXTIYOR
Языки общения
Русский