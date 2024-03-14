Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
284
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
166
Жилая
Квартира
24825
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
4138
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки
1101
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
101
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
2711
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
79
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
235
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Долгосрочная аренда
10102
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
Рус
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Рус
UZS
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Зиадин
Жилая
Жильё в Зиадин, Узбекистан
квартиры
1
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Oʻzbekcha
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
65 м²
4/4
Чил 17 квартал 3/4/4 1.5*3 бал Панельний дом Комната смежный разделный Средный ремонт Са…
791,60 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Золотые Ворота
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Квартира 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
70 м²
4/4
Продается квпртира Мирзо Улугбекский район Ттз 2 Квартира 3/4/4 Торец утепленный Без ремон…
816,73 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Modern Home
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
42 м²
4/4
Yunusobod 4 kvartalda uy sotiladi srochna 1 xona 42kvadrat bemalol 2xona qilsa ham bo'ladi b…
565,43 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
46 м²
1/2
1 ком кв 1 этаж 46.кв без ремонта Бектемир р-н Олим Аширова от Куйлюк базара 1 км остальное…
439,78 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
2
1
97 м²
4/10
ЭЛИТНЫЙ КОМПЛЕКС ДАРХАН АВЕНЮ 3/4/10 Квартира класса ЛЮКС Общая площадь 97м2 Стил.ди…
2,26 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
25 м²
2/3
СВОЯ. Первый владелец. Приватизирована. Документы в порядке. Без комиссии! Район: Яккасарайс…
322,92 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Дом 9 комнат
Ханабад, Узбекистан
9
900 м²
1
Продается участок 9 сотых / 900 м2 Расположение угловое. Состояние жилое, можно жить без р…
3,07 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Дом 3 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
3
90 м²
1
Шастри.Ор. Ресторан - Алиса,рядом Вундеркинд. Дом расположен в тупиковой улице,тихое место …
1,53 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
30 м²
3/4
Продам 1 в 2 комнатную квартиру на 3 этаже 4 этажного дома на Чиланзар 4 квартале (ор-р Гафу…
621,97 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
28 м²
3/4
Хотите купить уютную квартиру по доступной цене звоните 903998281 #Чиланзар8 1/3/4 Ориентир:…
603,12 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Дом²
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната
Ташкент, Узбекистан
1
43 м²
2/4
Без посредников Продаю свою 1 комнатную квартиру на юнусабаде 7 квартал, ориентир зенит заво…
584,27 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
68 м²
6/12
MODERN STROY 3/6/12 КОМПЛЕКС бизнес-класса по Сингапурскому проекту АЛМАЗАРСКИЙ район улиц…
1,70 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
REAL ESTATE BAXTIYOR
Языки общения
Русский
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 50000 UZS
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL