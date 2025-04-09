Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Юнусабадский район
  3. Долгосрочная аренда
  4. Студия

Снять студию на длительный срок в Юнусабадском районе, Узбекистан

Студия Удалить
Очистить
1 объект найдено
Rent 2 room apartment in Tashkent в Ташкент, Узбекистан
Rent 2 room apartment in Tashkent
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
Этаж 6/9
Предлагаю в долгосрочную аренду в ЖК «Юнусабад Резиденс». Локация: Юнусабад 4й квартал. …
$800
в месяц
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку