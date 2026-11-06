Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Яшнабадский район
  3. Коммерческая
  4. Ресторан, кафе

Продажа ресторанов и кафе в Яшнабадском районе, Узбекистан

;
коммерческая недвижимость
133
офисы
6
готовый бизнес
6
Ресторан, кафе Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Продаётся готовый ресторан на 100 посадочных мест в премиальном комплексе Infinity в центре Ташкента в Ташкент, Узбекистан
UP UP
Продаётся готовый ресторан на 100 посадочных мест в премиальном комплексе Infinity в центре Ташкента
Ташкент, Узбекистан
Площадь 430 м²
Количество этажей 2
Готовый ресторан 430 м² на 100 мест в ЖК Infinity, центр Ташкента  Цена: $1 800 000, разу…
$1,80 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Ресторан, кафе 1 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 1 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 м²
Этаж 1/1
Продажа Адрес: Яшнабадский район Ориентир: Рохат круг Общая площадь: 20 соток Площадь здание…
$1,30 млн
Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
REMAX Elite
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Нарисовать область
Нарисовать область