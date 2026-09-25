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Продажа офисов в Яшнабадском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
118
готовый бизнес
6
7 объектов найдено
СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули в Ташкент, Узбекистан
СРОЧНО Продается офис Ор-р: ул.Махтумкули
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
СРОЧНО 📍Район : Яшнабадский Ор-р: ул.Махтумкули "Арка Мебель" Новостройка "New Life"…
Цена по запросу
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CENTRAL REALTY
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Продаётся готовый Офис 300 кв.м. в Ташкент, Узбекистан
Продаётся готовый Офис 300 кв.м.
Ташкент, Узбекистан
Площадь 300 м²
Количество этажей 8
Parkent Bozori С Remontоm 5-qavat,5-этаж 8 этажный строение 295 kvadrat 1 kotta open sp…
$442 500
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REITATW
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Новый офис в Ташкент, Узбекистан
Новый офис
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
🏛️ Продажа эксклюзивного здания / Офиса (Premium Class) Локация: Ориентир — круг Рохат. У…
$1,70 млн
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Частный продавец
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BPNBPN
Коммерческое помещение на первой линии | 70 м² | Яшнабад | Продажа / Аренда в Ташкент, Узбекистан
Коммерческое помещение на первой линии | 70 м² | Яшнабад | Продажа / Аренда
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
🏢 Коммерческое помещение на первой линии — продажа и аренда Коммерческое помещение распол…
$155 000
НДС
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Агентство
ANJEL BENJAMIN REAL ESTATE
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Продажа офис с подвалом в Ташкент, Узбекистан
Продажа офис с подвалом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЁТСЯ КОММЕРЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ ❗️ Яшнабадский район ул Лисунова (вдоль дороги 1 линия ) о…
$130 000
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Частный продавец
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АРЕНДА в ЦЕНТРЕ 2этаж по 18$ за квм в Ташкент, Узбекистан
АРЕНДА в ЦЕНТРЕ 2этаж по 18$ за квм
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 4
СРОЧНО! АРЕНДА в ЦЕНТРЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ? район: Мирабадский р-н, ул.Нукусская ?…
$2 700
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Частный продавец
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Офис 72 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 72 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Количество этажей 9
срочно продается,готовый офис
$68 700
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Агентство
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