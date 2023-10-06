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Продажа офисных помещений в Яшнабадский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
13
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2 объекта найдено
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! 1 ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ Мирбадкский район  Ул. …
1,28 млрд сум
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Офис 6 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 6
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Район: #Яшнабад Фаргона йули Объект: #Помещения площадью 130м2 Состояние: ремонт Примеча…
1,65 млрд сум