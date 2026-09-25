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Инвестиционная недвижимость в Яшнабадском районе, Узбекистан

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Инвестиционная Удалить
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2 объекта найдено
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ!
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЕТСЯ (НЕЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ: ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! #Яшнабадский район Ор-р: Боткина / …
$185 000
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Агентство
Baht Residence
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RABAD строительный торговый центр в Ташкент, Узбекистан
RABAD строительный торговый центр
Ташкент, Узбекистан
Площадь 40 000 м²
Количество этажей 3
«RABAD» - трёхэтажный строительный торговый центр, расположенный на площади 40 000 кв.м. в с…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
RABAD
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha