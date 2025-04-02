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Продажа отелей в Яшнабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Отель сотилади срочный 3 этаж Тошкент в Ташкент, Узбекистан
Отель сотилади срочный 3 этаж Тошкент
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 30
Площадь 978 м²
Количество этажей 3
Гостиница вдоль дороги Янгиабад Махалла Первая линия Ахангаранского шоссе Площадь участ…
$800,000
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