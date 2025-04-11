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Дома с гаражом в Янгиташкентский район, Узбекистан

3 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Продается Участок угловой 18на 9  метров, 1,85 соток. Дом 3 комнаты Общая площадь -80м2 в…
$58,000
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OOO "TORA TOWER"
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Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 1
#ховли #бектемир #участок Бектемир туманида ховли сотилади. Му́лжал: "Водник" Автосалон. Ум…
$300,000
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Агентство
UCOM
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Русский
Дом 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Ховли Сотилади Тошкент шахар Бектемир райони 2,5 соток 4 хона Теплый пол, Янги евро ремонт. …
$115,000
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Агентство
Агенство недвижимости 7777
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Янгиташкентский район, Узбекистан

Недорогая
Элитная