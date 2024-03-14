Узбекистан
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
284
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
166
Жилая
Квартира
24825
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
4138
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки
1101
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
101
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
2711
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
79
Найти агента
114
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
235
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Долгосрочная аренда
10102
Недвижимость от собственников
Квартира
Дом
Коммерческое помещение
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Авиабилеты и отели
Рус
UZS
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Войти
Регистрация
Рус
UZS
Выберите язык:
Русский
Oʻzbekcha
Валюта:
UZS
USD
EUR
RUB
Добавить объект
Realting.uz использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
UZS
USD
EUR
RUB
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Число комнат:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.uz
Яккабаг
Жилая
Жильё в Яккабаг, Узбекистан
квартиры
1
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
Русский
Oʻzbekcha
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 8 комнат
Ханабад, Узбекистан
8
177 м²
3
Таер Уй срочно сотилади! Хонобод, Мунаваар Файз ориентир, , Файзли берк куча 5 уй. Газ, свет…
1,88 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Квартира 2 комнаты
Ханабад, Узбекистан
2
57 м²
1/10
Сергели мошина бозор олдидаги ЧИНА ХАУС уйларида жойлашган 2 хонали уй, метрогача 300 метр…
741,34 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Дом 8 комнат
Ханабад, Узбекистан
8
403 м²
2
Здравствуйте! Продаётся дом в центре города . Отличная инфраструктура: рядом парк, рестора…
2,14 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Апарто - Агентство недвижимости
Языки общения
Русский, Oʻzbekcha
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
5
28 м²
1
Yer maydoniga va tayyor yashash uchun uy. Maydoni 28 sotix .Hamma sharoit bor (suv,svet,ga…
314,13 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alliance Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Квартира 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
7
351 м²
1/1
Продаётся дом !!! #Дом Общая площадь: 3,51 соток ПОД ЛЮБОЙ БИЗНЕС ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ Этажност…
3,39 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Happy Home
Языки общения
Русский
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
4
65 м²
3/4
3 комнатная переделанная в 4 комнатную Можно в Ипотеку Сан узел раздельный Комнаты раздель…
980,07 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Capital
Языки общения
Русский
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
60 м²
1/5
Телефон 909772988 3/1/5 Ориентир: Эко парк Ремонт: Средний Планировка: Разделка Балкон: Тип…
961,22 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
MEGAPOLIS
Языки общения
Русский
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
1
48 м²
1/12
Продаётся 1/1/12 новостройка в Яшнабадском районе. Ориентир: Метро 4-Бекати, Новостройка ЖК …
753,90 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Alpha Real Estate Agency
Языки общения
Русский
Квартира
Ташкент, Узбекистан
продажа квартиры в Мирабадском районе ортир кольцо саракульки фото свои реальные за подробны…
516,07 млн сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
OOO "TORA TOWER"
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
2
69 м²
14/16
O'Z MAHAL - первый проект в формате O'Z Жилой квартал O`Z MAHAL – это уникальный проект в ф…
1,37 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
2
1
61 м²
8/16
Для получения более подробной информации звоните: 998781130745
1,06 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
3
82 м²
7/9
Продается 3х комнатная квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома (хокимият) Общая площад…
1,19 млрд сум
Рекомендовать
Позвонить
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на
Realting.uz
Агентство
Future House
Языки общения
Русский
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 50000 UZS
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL