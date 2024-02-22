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Виллы в Ташкенте, Узбекистан

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Вилла 10 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 781 м²
Количество этажей 1
Дом (метро Максим Горький, напротив чайханы Салом). Площадь участка 8,81 сотки
11,17 млрд сум
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Параметры недвижимости в Ташкенте, Узбекистан

недорогая
элитная