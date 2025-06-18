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Снять пентхаус на долгий срок в Ташкенте, Узбекистан

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1 объект найдено
Аренда Новза 5 ком 132 КВ.м. в Ташкент, Узбекистан
Аренда Новза 5 ком 132 КВ.м.
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Этаж 10/10
Площадь 132 кв.м. 4 спальни 1 зал Кухня 2 Санузла Прачечная 2 балкона 1600 $ старт П…
$1,600
в месяц
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Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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