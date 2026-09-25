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Продажа новых домов в Ташкентском районе, Узбекистан

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Клубный дом Baland Residence
Клубный дом Baland Residence
Клубный дом Baland Residence
Клубный дом Baland Residence
Клубный дом Baland Residence
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Клубный дом Baland Residence
Ташкент, Узбекистан
от
$39 900
НДС
Год сдачи 2027
Количество этажей 12
Baland Residence — современный жилой комплекс бизнес-класса в Юнусабадском районе Ташкента. Проект сочетает удобную локацию, современную архитектуру и продуманную инфраструктуру для комфортной жизни. Комплекс состоит из более чем 300 квартир с современными и функциональными планировками. …
Агентство
Domio
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Агентство
Domio
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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