Новостройки в Денауский район, Узбекистан

ЖК KISLOROT HОUSE
Добро пожаловать в престижный жилой комплекс «KISLOROT HОUSE », расположенный в оживленной части города Денау.
. Наши квартиры и дома являются воплощением современного дизайна и предлагают просторные и функциональные жилые помещения, которые удовлетворят все ваши потребности. Инвестируйте в новую квартиру или дом в «KISLOROT HОUSE» и почувствуйте себя воплощением стиля и комфорта.
Подробнее об инфраструктуре
Строительная компания "XOJIAKBAR MEGA QURILISH"MCHJ заботится о вашем комфорте и безопасности. Жилой комплекс оборудован вместительной автостоянкой под камерами видеонаблюдения. Также по остальной территории установлены камеры и работает охрана. Большие зеленые зоны для прогулок и отдыха, а также детская площадка с красочными игровыми конструкциями обеспечат всей семье веселый досуг. Лифты в подъездах работают бесшумно.
Квартиры в новостройке
В 11-этажном здании расположились апартаменты от одного до четырех комнат. Отделка квартиры под ключ. В каждой квартире установлены пластиковые окна с двухслойным стеклопакетом, стальные входные двери и двухконтурная автономная система отопления. Высота потолков в домах – 3 метра. Квартиру вы можете купить, оформив беспроцентную рассрочку.
ЖК "MODERN HОUSE" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "MODERN HОUSE", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом.