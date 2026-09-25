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Новостройки в Денау, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Денау, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 11
ЖК KISLOROT HОUSE  Добро пожаловать в престижный жилой комплекс «KISLOROT HОUSE », расположенный в оживленной части города Денау. . Наши квартиры и дома являются воплощением современного дизайна и предлагают просторные и функциональные жилые помещения, которые удовлетворят все ваши потре…
Застройщик
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
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Застройщик
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
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Русский
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
Многоквартирный жилой дом ЖК
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Многоквартирный жилой дом ЖК "MODERN  HОUSE"
Денау, Узбекистан
Цена по запросу
Год сдачи 2024
Количество этажей 5
ЖК "MODERN  HОUSE" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "MODERN  HОUSE", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора…
Застройщик
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
"XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
Языки общения
Русский
На карте