Новостройки в Денау, Узбекистан

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Продажа новостроек в Денау

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Многоквартирный жилой дом ЖК "MODERN  HОUSE"
Многоквартирный жилой дом ЖК "MODERN  HОUSE"
Денау, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: "XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
ЖК "MODERN  HОUSE" - это идеальное место для комфортного проживания. Уникальность этого жилого комплекса проявляется в его преимуществах. Выбирая ЖК "MODERN  HОUSE", вы получаете не только красивое жилье, но и привлекательное окружение, где у вас есть возможность наслаждаться прохладой двора, свободным от автомобилей, и спокойствием, созданным для безопасной игры ваших детей. Мы гарантируем высокий уровень квартир, которые станут вашим уютным и комфортным домом. 
Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Многоквартирный жилой дом ЖК KISLOROT HОUSE 
Денау, Узбекистан
Цена по запросу
Сдача в: 2024
Застройщик: "XOJIAKBAR-MEGA QURILISH"
ЖК KISLOROT HОUSE  Добро пожаловать в престижный жилой комплекс «KISLOROT HОUSE », расположенный в оживленной части города Денау. . Наши квартиры и дома являются воплощением современного дизайна и предлагают просторные и функциональные жилые помещения, которые удовлетворят все ваши потребности. Инвестируйте в новую квартиру или дом в «KISLOROT HОUSE» и почувствуйте себя воплощением стиля и комфорта. Подробнее об инфраструктуре Строительная компания "XOJIAKBAR MEGA QURILISH"MCHJ  заботится о вашем комфорте и безопасности. Жилой комплекс оборудован вместительной автостоянкой под камерами видеонаблюдения. Также по остальной территории установлены камеры и работает охрана. Большие зеленые зоны для прогулок и отдыха, а также детская площадка с красочными игровыми конструкциями обеспечат всей семье веселый досуг. Лифты в подъездах  работают бесшумно. Квартиры в новостройке В 11-этажном здании расположились апартаменты от одного до четырех комнат. Отделка квартиры под ключ. В каждой квартире установлены пластиковые окна с двухслойным стеклопакетом, стальные входные двери и двухконтурная автономная система отопления. Высота потолков в домах – 3 метра. Квартиру вы можете купить, оформив беспроцентную рассрочку. 