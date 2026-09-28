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Дома с террасой в Сергелийском районе, Узбекистан

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коттеджи
8
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Количество этажей 1
ПРОДАЁТСЯ УЮТНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ДОМ В СЕРГЕЛИЙСКОМ РАЙОНЕ   ул. Чоштепа, 1-й тупик   …
$100 000
НДС
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Параметры недвижимости в Сергелийском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная