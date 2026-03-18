UNIQUE APARTS — это сервис посуточной аренды апартаментов нового уровня, сочетающий комфорт домашнего пространства и стандарты гостиничного сервиса.
Мы создаём не просто место для проживания — мы формируем полноценный опыт пребывания, где каждая деталь продумана: от эстетики интерьера до качества текстиля, от скорости заселения до уровня коммуникации с гостем.
Наш подход — это:
чистота уровня отеля
продуманный дизайн и атмосфера
удобные цифровые решения (бронирование, доступ, сопровождение)
внимание к мелочам, которые формируют впечатление
UNIQUE APARTS — это выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и предсказуемо высокий уровень сервиса.
Мы специализируемся на посуточной аренде апартаментов с гостиничным уровнем сервиса.
Что получает гость:
✔ Полностью подготовленные апартаменты (чистота, свежий текстиль, комплектация)
✔ Быстрое и удобное заселение (включая удалённый формат)
✔ Поддержка на протяжении всего проживания
✔ Дополнительные сервисы (по запросу): уборка, трансфер, welcome-наборы
Наши стандарты:
единый уровень качества во всех объектах
контроль чистоты и состояния
визуально привлекательные, «инстаграмные» пространства
стабильный сервис без сюрпризов
Для собственников:
Мы также работаем с владельцами недвижимости:
управление объектами
увеличение доходности
полное сопровождение (от упаковки до заселения гостей)