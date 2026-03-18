  1. Realting.uz
  2. Агентства
  3. Unique Aparts

Unique Aparts

Узбекистан, Ташкент
;
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Об агентстве

UNIQUE APARTS — это сервис посуточной аренды апартаментов нового уровня, сочетающий комфорт домашнего пространства и стандарты гостиничного сервиса.

Мы создаём не просто место для проживания — мы формируем полноценный опыт пребывания, где каждая деталь продумана: от эстетики интерьера до качества текстиля, от скорости заселения до уровня коммуникации с гостем.

Наш подход — это:

  • чистота уровня отеля

  • продуманный дизайн и атмосфера

  • удобные цифровые решения (бронирование, доступ, сопровождение)

  • внимание к мелочам, которые формируют впечатление

UNIQUE APARTS — это выбор для тех, кто ценит комфорт, стиль и предсказуемо высокий уровень сервиса.

Услуги

Мы специализируемся на посуточной аренде апартаментов с гостиничным уровнем сервиса.

Что получает гость:

  • ✔ Полностью подготовленные апартаменты (чистота, свежий текстиль, комплектация)

  • ✔ Быстрое и удобное заселение (включая удалённый формат)

  • ✔ Поддержка на протяжении всего проживания

  • ✔ Дополнительные сервисы (по запросу): уборка, трансфер, welcome-наборы

Наши стандарты:

  • единый уровень качества во всех объектах

  • контроль чистоты и состояния

  • визуально привлекательные, «инстаграмные» пространства

  • стабильный сервис без сюрпризов

Для собственников:

Мы также работаем с владельцами недвижимости:

  • управление объектами

  • увеличение доходности

  • полное сопровождение (от упаковки до заселения гостей)

Наши агенты в Узбекистане
Хуснитдинов Фарход
Хуснитдинов Фарход
