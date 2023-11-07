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Кафе и рестораны в Шайхантахурский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
168
офисы
14
магазины
2
коммерческая недвижимость
1
Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 200 м²
19,64 млрд сум