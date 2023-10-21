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Продажа офисных помещений в Шайхантахурский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
26
коммерческая недвижимость
1
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1 объект найдено
Офис с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 216 м²
Продается евро-офис класса " Премиум" ! Шайхонтохурский район Массив Джангох. Продается …
4,59 млрд сум