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Продажа офисов в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
106
магазины
5
3 объекта найдено
Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором в Ташкент, Узбекистан
Продается Офис Nestoned с Готовий Арендатором
Ташкент, Узбекистан
Площадь 30 м²
Количество этажей 4
Шайхантахур ЖКNestoned Офис - Ор-р Ташкент ситй - 1/4/11 30м2 - Евроремонт - есть Гото…
$138 500
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Агентство
Baht Residence
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Инвестиционное предложение: офисные площади 179 м² и 430 м² с подземным паркингом в Ташкент, Узбекистан
Инвестиционное предложение: офисные площади 179 м² и 430 м² с подземным паркингом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 609 м²
Количество этажей 4
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Последние свободные площади в новом бизнес-центре Шайхантахурс…
$745 000
НДС
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Застройщик
SAID’S FAMILY BUSINESS
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Офис 216 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 216 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 216 м²
Продается евро-офис класса " Премиум" ! Шайхонтохурский район Массив Джангох. Продается …
$375 000
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Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский
BPNBPN