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Готовый бизнес в Шайхантахурский район, Узбекистан

коммерческая недвижимость
264
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1 объект найдено
Готовый бизнес 250 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 250 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 250 м²
Количество этажей 5
#8343 Срочно! Быстрая продажа! Выгодный вариант, арзон. Скидка, торг Шайхантахурский …
Цена по запросу
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