  1. Realting.uz
  2. Шайхантахурский район
  3. Жилая
  4. Квартира
  5. Недвижимость возле озера

Квартиры возле озера в Шайхантахурском районе, Узбекистан

квартиры-студии
3
однокомнатные
23
двухкомнатные
26
трехкомнатные
6
1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 14/51
Продаётся  Цена 150000 $ Количество комнат: 2 площадь: 38 Этаж: 14 Этажность дома: 51…
$150,000
НДС
Агентство
REITATW
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
