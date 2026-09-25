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Студии в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Студия в Ташкент, Узбекистан
Студия
Ташкент, Узбекистан
Площадь 38 м²
Этаж 24/51
ПРОДАЕТСЯ Квартира НОВОСТРОЙКА ЖК Nest One Шайхантахурский район Ор.р: Tashkent city Ви…
$175 000
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Параметры недвижимости в Шайхантахурском районе, Узбекистан

Недорогая
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