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Квартиры-студии в Шайхантахурский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Студия 2 спальни со стеклопакетами, с лифтом, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Этаж 2/8
Продаётся квартира в новостройке Tashkent City  ЖК: Gadens  С видом на парк все окна Ком…
4,83 млрд сум

Параметры недвижимости в Шайхантахурский район, Узбекистан

с видом на горы
недорогая
элитная