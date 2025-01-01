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Квартиры с садом в Шайхантахурском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 6/7
Шайхантахурский район  Tashkent City Boulevard  Состояние евроремонт  Укомплектован…
3,69 млрд сум
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Агентство
Shaxnoza Realtor Estate
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Параметры недвижимости в Шайхантахурском районе, Узбекистан

с гаражом
с террасой
с видом на горы
Недорогая
Элитная

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов