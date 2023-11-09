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22 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
58 м²
6/8
Продается 2х -комнатная квартира на 6-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
364,770 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
66 м²
6/8
Продается 2х -комнатная квартира на 6-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
418,320 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
72 м²
6/8
Продается 2х -комнатная квартира на 6-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
456,435 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
66 м²
7/8
Продается 2х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
418,320 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
72 м²
5/8
Продаётся просторная 2х комнатная квартира на седьмом этаже восьмиэтажного кирпичного дома.…
456,435 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
58 м²
7/8
Продается 2х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
364,770 сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
4
1
112 м²
6/8
Продается 3х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
703,710 сум
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
4
1
112 м²
7/8
Продается 4х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
703,710 сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
1
1
60 м²
5/8
Продаётся просторная 1 комнатная квартира на пятом этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Кв…
378,000 сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
1
1
60 м²
7/8
Продаётся просторная 1-комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квар…
378,000 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
109 м²
7/8
Продается 3х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
684,180 сум
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
3
1
97 м²
7/8
Продается 3х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
607,950 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
81 м²
5/7
Продаётся 2-комнатная квартира на пятом этаже в новостройке, расположенной по ориентиру Пов…
486,000 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
79 м²
1/5
Продаётся 2-комнатная квартира в новостройке, расположенной по ориентиру Поворот. Это привл…
474,000 сум
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
2
1
66 м²
3/8
Продаётся просторная 2х комнатная квартира на седьмом этаже восьмиэтажного кирпичного дома.…
418,320 сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
1
1
66 м²
7/8
Продаётся просторная 1х комнатная квартира на седьмом этаже восьмиэтажного кирпичного дома.…
423,040 сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
1
1
66 м²
6/8
Продаётся просторная 1х комнатная квартира на шестом этаже восьмиэтажного кирпичного дома. …
423,040 сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
1
1
66 м²
2/8
Продаётся просторная 2х комнатная квартира на первом этаже восьмиэтажного кирпичного дома. …
423,040 сум
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
1
1
36 м²
5/6
Продаётся просторная и уютная однокомнатная квартира. Идеальный вариант для молодой семьи и…
391,014 сум
Рекомендовать
Квартира 5 комнат
Самарканд, Узбекистан
5
1
83 м²
6/9
Продаётся просторная 4х комнатная квартира, которая была переделана в 5х комнатную на 6ом э…
829,600 сум
Рекомендовать
Дом 1 комната с кондиционером, с центральным отоплением
Самарканд, Узбекистан
1
600 м²
1
Реклама № 4 Зудлик билан иккита ховли жой сотилмокда 6-сот аторфи девор дарвоза кадастр б…
369,28 млн сум
Рекомендовать
Дом 15 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Самарканд, Узбекистан
15
1 200 м²
1
Реклама № 16 Самарканд шахар Шота Руставели кучаси йул устида иккита ховли бир жойда сотилм…
6,77 млрд сум
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Самарканд, Узбекистан
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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