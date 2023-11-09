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Жильё в Самарканд, Узбекистан

квартиры
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2
22 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 6/8
Продается 2х -комнатная квартира на 6-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
364,770 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 6/8
Продается 2х -комнатная квартира на 6-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
418,320 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 6/8
Продается 2х -комнатная квартира на 6-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
456,435 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 7/8
Продается 2х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
418,320 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
Этаж 5/8
Продаётся просторная 2х комнатная квартира на седьмом этаже восьмиэтажного кирпичного дома.…
456,435 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
Этаж 7/8
Продается 2х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
364,770 сум
Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 6/8
Продается 3х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
703,710 сум
Квартира 4 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 4 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 7/8
Продается 4х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
703,710 сум
Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/8
Продаётся просторная 1 комнатная квартира на пятом этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Кв…
378,000 сум
Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 7/8
Продаётся просторная 1-комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квар…
378,000 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
Этаж 7/8
Продается 3х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
684,180 сум
Квартира 3 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Этаж 7/8
Продается 3х -комнатная квартира на 7-м этаже восьмиэтажного кирпичного дома. Квартира нахо…
607,950 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Этаж 5/7
Продаётся 2-комнатная квартира на пятом этаже в новостройке, расположенной по ориентиру Пов…
486,000 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
Этаж 1/5
Продаётся 2-комнатная квартира в новостройке, расположенной по ориентиру Поворот. Это привл…
474,000 сум
Квартира 2 комнаты в Самарканд, Узбекистан
Квартира 2 комнаты
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3/8
Продаётся просторная 2х комнатная квартира на седьмом этаже восьмиэтажного кирпичного дома.…
418,320 сум
Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 7/8
Продаётся просторная 1х комнатная квартира на седьмом этаже восьмиэтажного кирпичного дома.…
423,040 сум
Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 6/8
Продаётся просторная 1х комнатная квартира на шестом этаже восьмиэтажного кирпичного дома. …
423,040 сум
Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/8
Продаётся просторная 2х комнатная квартира на первом этаже восьмиэтажного кирпичного дома. …
423,040 сум
Квартира 1 комната в Самарканд, Узбекистан
Квартира 1 комната
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 5/6
Продаётся просторная и уютная однокомнатная квартира. Идеальный вариант для молодой семьи и…
391,014 сум
Квартира 5 комнат в Самарканд, Узбекистан
Квартира 5 комнат
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 6/9
Продаётся просторная 4х комнатная квартира, которая была переделана в 5х комнатную на 6ом э…
829,600 сум
Дом 1 комната с кондиционером, с центральным отоплением в Самарканд, Узбекистан
Дом 1 комната с кондиционером, с центральным отоплением
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Реклама № 4 Зудлик билан иккита ховли жой сотилмокда 6-сот аторфи девор дарвоза кадастр б…
369,28 млн сум
Дом 15 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением в Самарканд, Узбекистан
Дом 15 комнат с кондиционером, с гаражом, с центральным отоплением
Самарканд, Узбекистан
Комнаты 15
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Реклама № 16 Самарканд шахар Шота Руставели кучаси йул устида иккита ховли бир жойда сотилм…
6,77 млрд сум

Параметры недвижимости в Самарканд, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная