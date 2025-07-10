Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Кибрайский район
  3. Жилая
  4. Коттедж
  5. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в Кибрайском районе, Узбекистан

Кибрай
3
Коттедж Удалить
Очистить
1 объект найдено
Коттедж 8 комнат в Кибрайский район, Узбекистан
Коттедж 8 комнат
Кибрайский район, Узбекистан
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Дом 300кв.м .участок 12 соток.3м забор с видеонаблюдением. Газ.Свет.Вода.Прописка.  Гараж4*1…
$89,000
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Кибрайском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная