Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Кибрайский район
  3. Коммерческая
  4. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Кибрайском районе, Узбекистан

коммерческая недвижимость
1
Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 335 м²
Этаж 1/5
Первоклассный офис Продается коммерческое помещение Адрес: Мирзо-Улугбекский улица Мустаки…
5,75 млрд сум
Офис 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Офис 11 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ  НЕДВИЖИМОСТЬ  ЖК NEW LIFE Яшнабадский район  Новостройка/ нежилое  ПРОД…
8,56 млрд сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 450 м²
Чиланзарский район, (ор-р ЖК "Новза") Продаётся коммерческое помещение на 1-линии! - 450м2 -…
6,73 млрд сум
Коммерческая со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая со стеклопакетами, с кондиционером, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Количество этажей 1
Коммерческая недвижимость в жилом комплексе Boulevard занимает престижную локацию в Tashkent…
42,82 млн сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 20 м²
Продается офисное помещение в новостройке! Юнус-Абадский район, ул.Абдулла Кодири. Новостр…
501,64 млн сум
Коммерческая с парковка, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Этаж 1/8
Яккасарайский р-н, ор-р 8 роддом, Глинка Продается коммерческое помещение в новостройке -…
1,96 млрд сум
Коммерческая с парковка в Бешкурган, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Бешкурган, Узбекистан
Площадь 82 м²
Этаж 1/5
Чиланзарский р-н., ор-р Автовокзал Продается коммерческое помещение 1 Линия! - 82 м2, - с ре…
1,59 млрд сум
Коммерческая 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 1
Продаётся магазин 🔔 ▪️Район:Мирзо Улугбекский ▪️Первая линия ▪️Фсад: 7 метров  ▪️Площадь…
2,88 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 321 м²
ПРОДАЁТСЯ #0123 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ Расположение:Яшнабадский район Ориентир:Ашхабад парк Фас…
5,75 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 100 м²
Этаж 1/9
Яккасарайский р-н., Башлык Продается просторная квартира со светлой аурой - 4/1/9 - 100 м…
1,71 млрд сум
Коммерческая с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Площадь 540 м²
Продаёт нежилое здание под любой бизнес с евро ремонтом. 4 этажа общая площадь 540 м² Адрес:…
7,93 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
ПРОДАЁТСЯ #0091 НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ СРОЧНО ! СРЧОНО!СРОЧНО! Расположение:Яшнабадский район О…
1,84 млрд сум