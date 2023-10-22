Новостройки в Каршинском районе, Узбекистан

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Многоквартирный жилой дом ЖК "Oqtepa"
Многоквартирный жилой дом ЖК "Oqtepa"
Карши, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: GO AHEAD BEK
ЖК "Oqtepa" это красивый 7-этажный дом со внутренним двором, обустроенным под удобство каждого жильца! Жилой комплекс предлагает своим резидентам комфортабельное жилье с множеством удобств и развлечений во дворе самого комплекса. Помимо этого, ЖК также обладает круглосуточной охраной, паркингом, террасой и детскими площадками во дворе.  ЖК "Oqtepa"  ведущая строительная компания в г.Карши, которая предлагает вам лучшие новые квартиры в престижном районе.  Ориентируясь на первоклассные строительные услуги, мы гордимся тем, что поставляем качественные и современные дома, предлагая вам лучшие адреса в Карши.  Наша команда состоит из опытных архитекторов и инженеров, которые привносят свой опыт в каждый проект, гарантируя, что каждая квартира построена с великолепным дизайном и высоким качеством. Мы отдаем приоритет энергоэффективности и устойчивым методам строительства, гарантируя, что наши квартиры не только экологически безопасны, но и экономически выгодны для наших жильцов. Инвестировать в дом своей мечты с «ЖК Oqtepa» еще никогда не было так просто. Мы предлагаем гибкие варианты финансирования, которые помогут воплотить вашу мечту о собственном уютном доме в реальность.   Торопитесь, стройте свое будущее вместе с нами!