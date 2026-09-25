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Квартиры с видом на горы в Алмазарском районе, Узбекистан

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18
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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
Этаж 2/4
Алмазар 3/2/4.  ВУЗ городок. Мирзо Голиб  Общая площадь: 120м2. Тип строения: кирпич Пла…
$132 000
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Квартира 3 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Квартира 3 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Этаж 3/4
Алмазар 3/3/4.  ВУЗ городок. Мукбир Общая площадь: 112м2. Тип строения: кирпич Планировк…
$118 900
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Алмазарском районе, Узбекистан

с гаражом
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная