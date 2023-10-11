Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Алмазарский район
  3. Жилая
  4. Квартиры

Квартиры с видом на горы в Алмазарский район, Узбекистан

многоуровневые квартиры
1
однокомнатные
73
двухкомнатные
51
трехкомнатные
3
четырехкомнатные
1
Квартира В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 1 спальня с c ремонтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с c ремонтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 6/10
978,00 млн сум
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 2 комнаты с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 55 м²
Этаж 10/15
ЖК Assalom Sohil - новый образ жизни! ЖК Assalom Sohil — это новый проект комплексного осво…
786,63 млн сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Этаж 15/15
ЭКО-КВАРТАЛ Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный …
978,18 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 280 м²
Этаж 1/6
Продаётся квартира в янгихаётском районе (новые сергели)недалеко от метро в новом жилом ком…
2,14 млрд сум
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, возможен торг
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 15/15
ЭКО-КВАРТАЛ Assalom Jomiy – проект от компании Golden House, задуманный и спроектированный …
731,91 млн сум
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, возможен торг в Куйичирчикский район, Узбекистан
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, возможен торг
Куйичирчикский район, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 4/9
"Residence" - современный жилой комплекс, расположен в десяти минутах ходьбы от метро станци…
1,09 млрд сум
Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Квартира 1 спальня с лифтом, в центре города, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 8/15
Жилой комплекс INFINITY Golden House   Комнат: 2 ( Студия ) Этаж: 8 Этажность…
1,44 млрд сум
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом в Ташкент, Узбекистан
Квартира 4 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 97 м²
Этаж 7/12
Район: #Алмазар Улица: МКАД, Алмазар ЖК: Olmazor City Застройщик: Bizning Uylar Developme…
1,89 млрд сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 67 м²
Этаж 5/7
Продается квартира в Шайхантахурском районе на Улице Фурката на территории Ташкент сити, кв…
2,38 млрд сум
Дом 10 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 10 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,48 млрд сум
Квартира 1 комната в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Квартира 1 комната
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 28 м²
Этаж 2/4
Продам квартиру 1/2/4 на массиве Ялангач Ориентир Аптека 999 Кирпичный дом Балкон 1х3 Пл…
531,79 млн сум
Квартира в Ташкент, Узбекистан
Квартира
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Этаж 7/9
3хкомнатная квартира со средним ремонтом, не торец. Комнаты раздельные, квартира сквозная. …
819,08 млн сум

Параметры недвижимости в Алмазарский район, Узбекистан

с видом на море
недорогая
элитная