Жилой комплекс "Eman Riverside"

Eman Riverside — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит гармонию между городской жизнью и природой, сочетая функциональность, стиль и уют. Этот проект предлагает отличное качество жизни в динамичном ритме столицы с комфортом в каждой детали.
✨ Архитектурная концепция
Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на визуальную лёгкость и практичность.
Продуманные фасады и современные материалы создают эстетичный внешний облик, подчёркивающий статус проекта.
📐 Основные характеристики
Класс жилья: комфорт
Этажность: до 16 этажей
Тип строительства: монолитный формат
Отделка: с готовым ремонтом в вариантах
Планировки: продуманные и функциональные решения для разных типов семей
Холлы и общественные зоны оборудованы для полноценной жизни и отдыха.
🏢 Комфорт и удобство внутри
В Eman Riverside предусмотрены современные входные группы, функциональные подъезды и общественные зоны, обеспечивающие удобство и удовольствие от ежедневного проживания.
Коммерческие помещения на первых этажах создают живую инфраструктуру прямо внутри комплекса, включая сервисы повседневного спроса.
🌿 Благоустройство территории
Территория комплекса оформлена с заботой о спокойствии и уюте:
благоустроенный внутренний двор в зелёной среде
прогулочные дорожки
детские и спортивные площадки
зоны отдыха и общения
закрытая, безопасная среда с видеонаблюдением
Зелёные зоны с ландшафтным озеленением создают атмосферу спокойствия и уюта.
🚗 Дополнительные удобства
Для комфортной повседневной жизни предусмотрены:
подземный и наземный паркинг
развитая коммерческая инфраструктура на территории
современные инженерные сети
система безопасности 24/7
📍 Локация
ЖК Eman Riverside расположен в Ташкенте на улице Карасу — удобная, экологичная часть города с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.
Рядом находятся супермаркеты, медицинские учреждения, школы и детские сады, что делает повседневную жизнь максимально удобной и функциональной.