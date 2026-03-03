  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Жилой комплекс "Eman Riverside"

Жилой комплекс "Eman Riverside"

Ташкент, Узбекистан
от
$32,137
от
$1,232/м²
;
5
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33992
ID новостройки на Realting

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Яшнабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    16

О комплексе

Eman Riverside — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит гармонию между городской жизнью и природой, сочетая функциональность, стиль и уют. Этот проект предлагает отличное качество жизни в динамичном ритме столицы с комфортом в каждой детали.

Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на визуальную лёгкость и практичность.
Продуманные фасады и современные материалы создают эстетичный внешний облик, подчёркивающий статус проекта.

📐 Основные характеристики

  • Класс жилья: комфорт

  • Этажность: до 16 этажей

  • Тип строительства: монолитный формат

  • Отделка: с готовым ремонтом в вариантах

  • Планировки: продуманные и функциональные решения для разных типов семей

  • Холлы и общественные зоны оборудованы для полноценной жизни и отдыха.

🏢 Комфорт и удобство внутри

В Eman Riverside предусмотрены современные входные группы, функциональные подъезды и общественные зоны, обеспечивающие удобство и удовольствие от ежедневного проживания.
Коммерческие помещения на первых этажах создают живую инфраструктуру прямо внутри комплекса, включая сервисы повседневного спроса.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса оформлена с заботой о спокойствии и уюте:

  • благоустроенный внутренний двор в зелёной среде

  • прогулочные дорожки

  • детские и спортивные площадки

  • зоны отдыха и общения

  • закрытая, безопасная среда с видеонаблюдением

Зелёные зоны с ландшафтным озеленением создают атмосферу спокойствия и уюта.

🚗 Дополнительные удобства

Для комфортной повседневной жизни предусмотрены:

  • подземный и наземный паркинг

  • развитая коммерческая инфраструктура на территории

  • современные инженерные сети

  • система безопасности 24/7

📍 Локация

ЖК Eman Riverside расположен в Ташкенте на улице Карасу — удобная, экологичная часть города с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.
Рядом находятся супермаркеты, медицинские учреждения, школы и детские сады, что делает повседневную жизнь максимально удобной и функциональной.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Транспорт

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой комплекс QORASUV
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой комплекс "Gulobod"
Ташкент, Узбекистан
от
$85,000
Жилой комплекс Minor Towers
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Жилой квартал ЖК Zenit
Ташкент, Узбекистан
от
$995
Многоквартирный жилой дом "ЖК TOJMAHAL"
Каратут, Узбекистан
Цена по запросу
Вы просматриваете
Жилой комплекс "Eman Riverside"
Ташкент, Узбекистан
от
$32,137
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Показать все Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Жилой комплекс SAD'O — бизнес и комфорт в растущем районе столицы
Ташкент, Узбекистан
от
$42,620
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Жилой комплекс SADO расположен в Яшнабадском районе Ташкента — это «золотая середина» между нынешним центром города и будущим административным центром «Новый Ташкент». Такой выбор локации делает проект особенно привлекательным для инвестиций: район активно развивается и уже сегодня обладает …
Агентство
TENCORP.
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
TENCORP.
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой комплекс Nest One
Жилой комплекс Nest One
Жилой комплекс Nest One
Жилой комплекс Nest One
Жилой комплекс Nest One
Жилой комплекс Nest One
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 51
Новостройка Ташкента – Nest One "Нест" - это первый уникальный жилой небоскреб в Узбекистане. Здание построено по всем мировым стандартам. Оно состоит из 51 этажа, его высота 266.5 м. Застройщики жилого комплекса - Murad Buildings и турецкий партнер Ozguven. Строительство объекта планирую…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Telegram Написать в Telegram Оставить заявку
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Жилой квартал Greenwich
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Количество этажей 8
Британский квартал «Greenwich» – это первый проект комплексной застройки квартала закрытого типа в едином британском стиле. Новый микрорайон объединит в себе бизнес и комфорт класс, что позволит будущим жителям выбрать квартиру с предчистовой отделкой с возможностью реализовать собственные д…
Застройщик
Golden House
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
Golden House
Языки общения
English, Русский
Актуальные новости в Узбекистане
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
03.03.2026
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
15.03.2026
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
13.03.2026
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
11.03.2026
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Показать все публикации