Жилой комплекс "Eman Riverside"

Eman Riverside — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит гармонию между городской жизнью и природой, сочетая функциональность, стиль и уют. Этот проект предлагает отличное качество жизни в динамичном ритме столицы с комфортом в каждой детали.

✨ Архитектурная концепция

Архитектура комплекса выполнена в современном стиле с акцентом на визуальную лёгкость и практичность.

Продуманные фасады и современные материалы создают эстетичный внешний облик, подчёркивающий статус проекта.

📐 Основные характеристики

Класс жилья: комфорт

Этажность: до 16 этажей

Тип строительства: монолитный формат

Отделка: с готовым ремонтом в вариантах

Планировки: продуманные и функциональные решения для разных типов семей

Холлы и общественные зоны оборудованы для полноценной жизни и отдыха.

🏢 Комфорт и удобство внутри

В Eman Riverside предусмотрены современные входные группы, функциональные подъезды и общественные зоны, обеспечивающие удобство и удовольствие от ежедневного проживания.

Коммерческие помещения на первых этажах создают живую инфраструктуру прямо внутри комплекса, включая сервисы повседневного спроса.

🌿 Благоустройство территории

Территория комплекса оформлена с заботой о спокойствии и уюте:

благоустроенный внутренний двор в зелёной среде

прогулочные дорожки

детские и спортивные площадки

зоны отдыха и общения

закрытая, безопасная среда с видеонаблюдением

Зелёные зоны с ландшафтным озеленением создают атмосферу спокойствия и уюта.

🚗 Дополнительные удобства

Для комфортной повседневной жизни предусмотрены:

подземный и наземный паркинг

развитая коммерческая инфраструктура на территории

современные инженерные сети

система безопасности 24/7

📍 Локация

ЖК Eman Riverside расположен в Ташкенте на улице Карасу — удобная, экологичная часть города с развитой инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.

Рядом находятся супермаркеты, медицинские учреждения, школы и детские сады, что делает повседневную жизнь максимально удобной и функциональной.