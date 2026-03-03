Клубный дом Продажа квартир Qatortol Residence — дом бизнес-класса у метро Новза / 1,2,3 комн квартиры

🏗 Qatortol Residence | Dream House

Уникальный проект клубного формата в одном из самых развитых районов столицы. Всего 42 квартиры на весь дом — это гарантия приватности, тишины и статусных соседей.

📍 Локация: г. Ташкент, Чиланзарский р-н (Октепа МФЙ).

В паре шагов от оптового рынка «Катартал» и ТЦ «Парус».

10 минут пешком до метро «Новза».

Рядом школа №79, поликлиника №37 и роддом №7.

🏢 О комплексе:

Класс: Бизнес (Клубный дом)

Этажность: 9 этажей

Срок сдачи: III Квартал 2026 г.

Удобства: Просторная общая терраса с панорамным видом на город для резидентов. Премиальная высота потолков— 3.30 м! Квартиры сдаются в предчистовой отделке — всё готово к финальному декору.

🔑 Доступные планировки: 1, 2 и 3-комнатные квартиры.

💰 Стоимость: от 734 817 500 до 1 755 945 800 сум.