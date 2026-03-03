  1. Realting.uz
  2. Новостройки
  3. Клубный дом Продажа квартир Qatortol Residence — дом бизнес-класса у метро Новза / 1,2,3 комн квартиры

Клубный дом Продажа квартир Qatortol Residence — дом бизнес-класса у метро Новза / 1,2,3 комн квартиры

Ташкент, Узбекистан
от
$60,375
;
Premium Premium
2
Telegram Написать в Telegram
Показать контакты
ID: 33086
ID новостройки на Realting
In CRM: 1
ID новостройки на сайте компании

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Чиланзарский район
  • Адрес
    Катартал 1-й проезд, Перинатальный центр №7

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Бизнес-класс
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2026
  • Количество этажей
    Количество этажей
    9

О комплексе

🏗 Qatortol Residence | Dream House
Уникальный проект клубного формата в одном из самых развитых районов столицы. Всего 42 квартиры на весь дом — это гарантия приватности, тишины и статусных соседей.

📍 Локация: г. Ташкент, Чиланзарский р-н (Октепа МФЙ).
В паре шагов от оптового рынка «Катартал» и ТЦ «Парус».
10 минут пешком до метро «Новза».
Рядом школа №79, поликлиника №37 и роддом №7.

🏢 О комплексе:
Класс: Бизнес (Клубный дом)
Этажность: 9 этажей
Срок сдачи: III Квартал 2026 г.
Удобства: Просторная общая терраса с панорамным видом на город для резидентов. Премиальная высота потолков— 3.30 м! Квартиры сдаются в предчистовой отделке — всё готово к финальному декору.

🔑 Доступные планировки: 1, 2 и 3-комнатные квартиры.
💰 Стоимость: от 734 817 500 до 1 755 945 800 сум.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан
Образование
Здравоохранение

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Клубный дом Flagman — бизнес+ класс в престижном районе Ташкента
Ташкент, Узбекистан
от
$100,180
Коттеджный поселок Коттеджный городок «DuoHouse»
Салар, Узбекистан
от
$150,000
Коттеджный поселок MJ House
Ташкент, Узбекистан
от
$140,800
Коттеджный поселок Коттеджный посёлок Guliston Village
Guliston, Узбекистан
Цена по запросу
Коттедж BEKABOD OLX UY BOZOR
Бекабад, Узбекистан
от
$66,000
Назад Оставить заявку Показать контакты
Другие комплексы
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Коттеджный поселок Коттеджный городок MODERN BUILDINGS
Бекабад, Узбекистан
Цена по запросу
Коттеджный городок MODERN BUILDINGS  Здесь предложены лучшие проектные решения для домов с гаражом, мансардой и другими архитектурными особенностями. Разработка каждого представленного здесь проекта двухэтажного дома выполнена в строгом соответствии установленным нормам.  Мы предлагаем прос…
Застройщик
MODERN PROJECT BUILDINGS
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
MODERN PROJECT BUILDINGS
Языки общения
Русский
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Коттеджный поселок Hovli Beltepa
Ташкент, Узбекистан
от
$175,000
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 3
Коттеджный поселок Hovli Beltepa Мы предлагаем нашим клиентам наблюдать за активным строительством ЖК HOVLI BELTEPA как на фото, так и на видео... Мы предлагаем нашим клиентам наблюдать за активным строительством ЖК HOVLI BELTEPA как на фото, так и на видео.  Двор каждого коттеджа в жило…
Застройщик
RICHEVILLE DEVELOPMENT
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Застройщик
RICHEVILLE DEVELOPMENT
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Клубный дом KISLOROD
Клубный дом KISLOROD
Клубный дом KISLOROD
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2023
Проект воплощающий в себе идею жить в центре города в гармонии с окружающим миром и с природой. В архитектуре, в планировке и, вообще, в самой идее - царит атмосфера спокойствия, благополучия и непринуждённости.
Агентство
RED
Оставить заявку
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
RED
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Актуальные новости в Узбекистане
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
03.03.2026
Парковка как новый показатель зрелости рынка: почему Ташкенту уже недостаточно квадратных метров
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
15.03.2026
Квартирный вопрос в Telegram — 7 признаков, что перед вами мошенник, а не риелтор
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
13.03.2026
Жизнь в пригороде Ташкента: стоит ли переезжать в Кибрай или Зангиату ради экономии и чистого воздуха?
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
11.03.2026
Скрытые дефекты квартиры: 5 ловушек, которые застройщик мечтает оставить без внимания
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
09.03.2026
Система образования Узбекистана: разбор уровней, реформ и реальных перспектив
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
07.03.2026
Великая стройка или ценовой тупик: что ждет рынок недвижимости Узбекистана в 2026 году
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
05.03.2026
Почему нелегальные новостройки Узбекистана стали угрозой для тысяч семей
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
02.03.2026
Министр предупреждает: почему проверка регистрации недвижимости — единственный способ не потерять деньги
Показать все публикации