Жилой комплекс Жк " Botanika "

Жилой комплекс «Botanika» относится к классу комфорт и представляет собой монолитное здание с черновой отделкой. Комплекс состоит из трех корпусов и имеет десять этажей. Общая площадь комплекса составляет 1 200 квадратных метров. Материал строительства включает в себя газоблоки, что обеспечивает высокую теплоизоляцию и прочность конструкций.

Инфраструктура

В ЖК «Botanika» предусмотрены как наземные, так и подземные парковочные места, что обеспечивает удобство для владельцев автомобилей. Ближайшая станция метро Buyuk Ipak Yoli находится в 1,6 км от комплекса и до нее можно добраться на транспорте за 7 минут.

Комплекс окружен развитой инфраструктурой, включающей образовательные учреждения и места для отдыха. В непосредственной близости находятся Westminster International School, зоопарк и ботанический сад. Также рядом расположен университет Инха и парк Локомотив.

Квартиры

Жилой комплекс «Botanika» предлагает различные варианты квартир с черновой отделкой и высотой потолков от 3 метров. Однокомнатные квартиры имеют площадь 42 квадратных метра. Двухкомнатные квартиры предлагаются с площадью от 60 до 68 квадратных метров. Трехкомнатные квартиры варьируются по площади от 76 до 92 квадратных метров. Черновая отделка квартир позволяет новым владельцам самостоятельно выбрать материалы и стиль отделки.