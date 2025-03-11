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Жилой комплекс Жк " Botanika "

Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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4
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ID: 25360
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Город
    Ташкент
  • Район
    Юнусабадский район

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Монолитный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025
  • Количество этажей
    Количество этажей
    10

Элементы интерьера

Состояние объекта:

  • Черновая отделка

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

Особенности экстерьера:

  • Лифт

О комплексе

Жилой комплекс «Botanika» относится к классу комфорт и представляет собой монолитное здание с черновой отделкой. Комплекс состоит из трех корпусов и имеет десять этажей. Общая площадь комплекса составляет 1 200 квадратных метров. Материал строительства включает в себя газоблоки, что обеспечивает высокую теплоизоляцию и прочность конструкций.

Инфраструктура

В ЖК «Botanika» предусмотрены как наземные, так и подземные парковочные места, что обеспечивает удобство для владельцев автомобилей. Ближайшая станция метро Buyuk Ipak Yoli находится в 1,6 км от комплекса и до нее можно добраться на транспорте за 7 минут.

Комплекс окружен развитой инфраструктурой, включающей образовательные учреждения и места для отдыха. В непосредственной близости находятся Westminster International School, зоопарк и ботанический сад. Также рядом расположен университет Инха и парк Локомотив.

Квартиры

Жилой комплекс «Botanika» предлагает различные варианты квартир с черновой отделкой и высотой потолков от 3 метров. Однокомнатные квартиры имеют площадь 42 квадратных метра. Двухкомнатные квартиры предлагаются с площадью от 60 до 68 квадратных метров. Трехкомнатные квартиры варьируются по площади от 76 до 92 квадратных метров. Черновая отделка квартир позволяет новым владельцам самостоятельно выбрать материалы и стиль отделки.

Местонахождение на карте

Ташкент, Узбекистан

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Жилой комплекс Жк " Botanika "
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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