Коттеджный посёлок SHINAM Hay-tek

Ташкент, Узбекистан

Жилой комплекс Infinity Luxury Residence – резиденция премиум-класса. Это будет современный жилой квартал с апартаментами класса люкс и развитой коммерческой инфраструктурой. По задумке архитекторов, вдохновлённых горными вершинами Узбекистана, комплекс должен олицетворять плавность, свежесть и бесконечность. Расположение будущего комплекса настолько продумано, что начиная с четвертого этажа можно будет увидеть горы, возвышающиеся над городом. Высота зданий будет напоминать рельеф гор, вершины которых то возвышаются, то уменьшаются. Основной целью разработки проекта было создание жилых помещений высокого класса со всеми социально важными объектами внутри. В концепции жилого комплекса Infinity приняты за основу ценности, выражающиеся в идее жизни в согласии с природой. Фасады зданий покрываются листвой различной формы, которая создает благоприятный микроклимат и защищает от солнечных лучей, а на перепадах башен озелененные эксплуатируемые террасы. Территория комплекса закрыта от посторонних и свободна от машин. Благодаря комплексной системе контроля доступа с интегрированным видеонаблюдением по всему периметру, жители жилого комплекса будут чувствовать себя в полной безопасности. Владельцы автомобилей могут оставить личный транспорт как в подземном, так и наземном паркинге.