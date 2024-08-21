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Коттеджный посёлок SHINAM Hay-tek

Келес, Узбекистан
от
317,52 млн сум
;
6
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
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Местонахождение

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  • Страна
    Узбекистан
  • Область / штат
    Ташкентская область
  • Район
    Ташкентский район
  • Город
    Келес

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Класс
    Класс
    Комфорт-класс
  • Тип строения новостройки
    Тип строения новостройки
    Кирпичный
  • Год сдачи
    Год сдачи
    2024
  • Количество этажей
    Количество этажей
    1

Элементы интерьера

Отопление:

  • Индивидуальное отопление

Особенности системы безопасности:

  • Охрана

Элементы экстерьера

Особенности парковки:

  • Паркинг

О комплексе

Kottej shahardan uzoq emas  25 000 dollardan
Taklif cheklangan qo'ng'iroq qiling yoki so'rov qoldiring biz sizga qo'ng'iroq qilamiz.

Опубликовано: 06.08.2024
Обновлено: 06.08.2024

Местонахождение на карте

Келес, Узбекистан

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Коттеджный посёлок SHINAM Hay-tek
Келес, Узбекистан
от
317,52 млн сум
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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