Шинам ХАЙ-ТЕК КОТТЕДЖ
Продается
МЕЖДУ ХАСАНБАЕМ И КЕЛЕСОМ
"Махалля Абдурахманова"
0.8 сотикс
Общая площадь 80 м2
3 номера, кухня, парковка, зона барбекю
Есть газ, свет , вода.
Дома строятся из обожженного кирпича.
Масиид, рынок, вокруг школы
Цена :i 25.000
Ипотечный кредит нет
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Застройщик
SHINAM Hay Tek Kottej
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz