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SHINAM Hay Tek Kottej

Toshkent shahri, Olmazor tumani Sag'bon 12-tor ko'chasi, 9-uy
;
SHINAM Hay Tek Kottej
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
На платформе
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 16:54
(UTC+5:00, Asia/Tashkent)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Новостройки
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Коттедж Шинам ХАЙ-ТЕК
Коттедж Шинам ХАЙ-ТЕК
Ункурган, Узбекистан
от
567,71 млн сум
Год сдачи 2024
Количество этажей 2
Шинам ХАЙ-ТЕК КОТТЕДЖ Продается МЕЖДУ ХАСАНБАЕМ И КЕЛЕСОМ "Махалля Абдурахманова" 0.8 сотикс Общая площадь 80 м2 3 номера, кухня, парковка, зона барбекю Есть газ, свет , вода. Дома строятся из обожженного кирпича. Масиид, рынок, вокруг школы Цена :i 25.000 Ипотечный кредит нет
Застройщик
SHINAM Hay Tek Kottej
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Застройщик
SHINAM Hay Tek Kottej
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Коттеджный поселок SHINAM Hay-tek
Коттеджный поселок SHINAM Hay-tek
Келес, Узбекистан
от
315,40 млн сум
Год сдачи 2024
Количество этажей 1
Kottej shahardan uzoq emas  25 000 dollardan Taklif cheklangan qo'ng'iroq qiling yoki so'rov qoldiring biz sizga qo'ng'iroq qilamiz.
Застройщик
SHINAM Hay Tek Kottej
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Застройщик
SHINAM Hay Tek Kottej
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Год основания компании 2003
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Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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AZIMUT-MIG
Toshkent shahri, Yashnobod tumani QORASUV KO'CHASI
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