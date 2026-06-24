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Склады в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
135
рестораны
5
офисы
11
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1 объект найдено
Подземная парковка NRG Mirzo Ulugbek в Ташкент, Узбекистан
Подземная парковка NRG Mirzo Ulugbek
Ташкент, Узбекистан
Площадь 18 м²
Продаются 2 подземные парковочные места в ЖК NRG Mirzo Ulugbek. Кадастр имеется. Цена указан…
$17,500
НДС
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