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Продажа ресторанов и кафе в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
248
офисы
9
Ресторан, кафе Удалить
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4 объекта найдено
Продажа помещение от КНТ Мирзо-Улугбекский р-н ц-1 в Ташкент, Узбекистан
Продажа помещение от КНТ Мирзо-Улугбекский р-н ц-1
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
⚡️ ПРОДАЖА АРЕНДА ОБЪЕКТА от КНТ ⌛ ИДЕАЛЬНО ПОД ИНВЕСТИЦИ! ✔️ ОФИС ✔️ БУТИК ✔️ ШОУРУ…
$485 000
НДС
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KNT Коммерческая Недвижимость Ташкента
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Продаётся Здание Под Ресторан в Ташкент, Узбекистан
Продаётся Здание Под Ресторан
Ташкент, Узбекистан
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
МУлугбек - Ор-р Evos - Этажность -2 - Общая площадь: 1 000 м² - Соток 6 - Ремонт Евро …
$2,20 млн
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Baht Residence
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Ресторан, кафе 478 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 478 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 478 м²
Продается отличное кафе Адрес: Мирзо-Улугбекский район Б.И.Й Продается готовое кафе в сильн…
$530 000
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Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский
BPNBPN
Ресторан, кафе 478 м² в Ташкент, Узбекистан
Ресторан, кафе 478 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 478 м²
Этаж 1/1
Продается отличное кафе Адрес: Мирзо-Улугбекский район Б.И.Й Продается готовое кафе в сильн…
$530 000
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Агентство
LUKA ESTATE
Языки общения
Русский