Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирзо-Улугбекский район
  3. Коммерческая
  4. Рестораны, кафе

Кафе и рестораны в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

Ресторан, кафе В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Автосалоны   Общая площадь участка 3,73 га о проекте Nurafshon Business City …
Цена по запросу
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Коммерческое помещение 0-1 этаж Ц-1 (Dolce Italia), 1 линия, 115 кв. + 50 кв. подвал, евроре…
6,72 млрд сум
Коммерческая в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая
Ташкент, Узбекистан
Площадь 140 м²
Свое нежилое помещение В общем 140 квадратов Есть долгосрочный Арендатор платит 1.400$ С ре…
1,67 млрд сум
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Здание Хокимията Ташкентской области Общая площадь участка 2 га о проекте Nurafshon…
Цена по запросу
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Офис 2 комнаты со стеклопакетами, в центре города, с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 36 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! 1 ЛИНИЯ ВДОЛЬ ДОРОГИ Мирбадкский район  Ул. …
1,28 млрд сум
Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 2 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 65 м²
Количество этажей 4
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ  Улица Мукумий ор-р: Флагман  Яккасарайский  район Этаж: 1 Комнат…
1,61 млрд сум
Офис со стеклопакетами, с лифтом, в центре города в Ташкент, Узбекистан
Офис со стеклопакетами, с лифтом, в центре города
Ташкент, Узбекистан
Площадь 225 м²
НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ! 3 Три офиса в одном месте Напротив Интерконти…
1,83 млрд сум
Коммерческая с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Первая линия! Учтепинский район,12 квартал ,ориентир Учтепинская налоговая,клиника Шохмед Пр…
1,41 млрд сум
Инвестиционная в Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Инвестиционная
Нурафшан (Тойтепа), Узбекистан
Комплекс строительства   Общая площадь участка 1 га о проекте Nurafshon Busine…
Цена по запросу
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с парковка в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с парковка
Ташкент, Узбекистан
Площадь 101 м²
Этаж 1/9
Готовый офис с ремонтом на 1 этаже Вторая линия 101 кв.м Кадастр есть Ремонт есть кондиционе…
3,06 млрд сум
Коммерческая 4 комнаты с c ремонтом в Ташкент, Узбекистан
Коммерческая 4 комнаты с c ремонтом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Площадь 90 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ  на Чиланзар-14 (Чиланзарский район) Комнат: 4 Этаж: 1 Эт…
1,28 млрд сум
Отель 35 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Ташкент, Узбекистан
Отель 35 комнат со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 35
Площадь 1 800 м²
Продается готовая гостиница   Яккасарйсикй район,  Ракат махалла,   -участок …
42,79 млрд сум