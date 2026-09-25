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Продажа офисов в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
248
рестораны
4
9 объектов найдено
Офис 45 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 45 м²
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 1/9
Продаётся офис 45 м² — Центр / Рядом с Ц-1 / старое ТашМИ • Новый евроремонт, полностью меб…
$73 000
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Агентство
Vector Estate
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Продаётся Офис 295 кв.м. на Паркентском в Ташкент, Узбекистан
Продаётся Офис 295 кв.м. на Паркентском
Ташкент, Узбекистан
Площадь 295 м²
Количество этажей 8
Mirzo-Ulug'bek, Evos-Parkent Ofis sotiladi 295 kv.m. 8 xona Narx 1kv.m.-1500$
$1 500
НДС
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Агентство
REITATW
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Продается офис вторая линия в Мирзо Улугбеке 90м2 Akay City Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продается офис вторая линия в Мирзо Улугбеке 90м2 Akay City Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
🌎 Продажа коммерческой недвижимости 📍 Мирзо-Улугбекский район 📍 Ориентир: напротив ЖК Ak…
$285 000
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Частный продавец
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BPNBPN
Продается офис в Мирзо Улугбеке 50м2 Стадион Старт Срочно в Ташкент, Узбекистан
Продается офис в Мирзо Улугбеке 50м2 Стадион Старт Срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
📣 Продажа коммерческой недвижимости (первая линия) 📍 Мирзо-Улугбекский район 📍 Ориентир:…
$170 000
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Частный продавец
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Нежилое пом . Ц-1 324 КВ.м срочно в Ташкент, Узбекистан
Нежилое пом . Ц-1 324 КВ.м срочно
Ташкент, Узбекистан
Площадь 324 м²
Количество этажей 1
Продажа коммерческой недвижимости - Офис Мирзо-Улугбекский р-н Ор-р Ц-1 , Бибигон …
Цена по запросу
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Агентство
CENTRAL REALTY
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Срочная продажа коммерческого помещения. Адрес Мирзо-Улукбекский район Катта-Дархон 25 в Ташкент, Узбекистан
Срочная продажа коммерческого помещения. Адрес Мирзо-Улукбекский район Катта-Дархон 25
Ташкент, Узбекистан
Площадь 790 м²
Количество этажей 3
Продаётся здание с отличным ремонтом. Имеется все необходимое для комфортной работы. Wifi, п…
$2,20 млн
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Частный продавец
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Русский
Офис 150 м² в Ташкент, Узбекистан
Офис 150 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается коммерческое помещение под Офис 150м2. Буз базар,ориентир корзинка. Коробка.хороша…
$225 000
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Агентство
SV Real Estate
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Офис-пентхаус на 19 этаже в Ташкент, Узбекистан
Офис-пентхаус на 19 этаже
Ташкент, Узбекистан
Площадь 70 м²
Количество этажей 19
Уникальный пентхаус площадью 70 м² с потрясающим видом на город, отдельными зонами, яркими п…
$85 000
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Агентство
Wonderport
Языки общения
English, Русский, עִברִית
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Офис на Паркентский улице в Ташкент, Узбекистан
Офис на Паркентский улице
Ташкент, Узбекистан
Площадь 130 м²
Количество этажей 8
Продаётся офис с мебелью, вдоль Паркентской улицы, первая линия, рядом с Паркентским рынком.…
$270 000
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Частный продавец
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Русский