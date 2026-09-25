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Продажа магазинов в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
248
рестораны
4
офисы
9
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2 объекта найдено
Магазин 80 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 80 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
❗️ Аренда  📍Мирзо-Улугбекский р-н  Ор-р стадион Старт Площадь : 80 м2 Этаж : 1 Кол-во комн…
Цена по запросу
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Агентство
CENTRAL REALTY
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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Магазин 95 м² в Ташкент, Узбекистан
Магазин 95 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 95 м²
Этаж 1/4
Ялангач в Доль битонки где ЛОКОМОТИВ ПАРК готовый бизнес магазин 95 квадратов торцевой 1 эта…
$135 000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Агентство
Zolotiy Kluchik
Языки общения
Русский
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