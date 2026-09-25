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Продажа готового бизнеса в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
248
рестораны
4
офисы
9
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2 объекта найдено
Готовый бизнес 82 м² в Ташкент, Узбекистан
Готовый бизнес 82 м²
Ташкент, Узбекистан
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Скоро продам офис. 1 этаж, евроремонт, дом кирпичный, кадастровая площадь здания 82 м2, када…
$130 000
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ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ "AMERICAN POOL" Современный стиль, премиум-локация, с ... в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЁТСЯ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — БИЛЬЯРДНЫЙ КЛУБ "AMERICAN POOL" Современный стиль, премиум-локация, с ...
Ташкент, Узбекистан
Что вы получаете: Полностью оборудованный зал с профессиональными американскими столами У…
$44 000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
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