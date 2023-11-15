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Готовый бизнес в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан

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1 объект найдено
Готовый бизнес 30 комнат со стеклопакетами, с видеонаблюдением, с парковка в Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Готовый бизнес 30 комнат со стеклопакетами, с видеонаблюдением, с парковка
Мирзо-Улугбекский район, Узбекистан
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 3
6,76 млрд сум