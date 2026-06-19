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Продажа отелей в Мирзо-Улугбекском районе, Узбекистан

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коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
ПРОДАЖА ПРЕМИАЛЬНОГО ОТЕЛЯ в Ташкент, Узбекистан
ПРОДАЖА ПРЕМИАЛЬНОГО ОТЕЛЯ
Ташкент, Узбекистан
Площадь 5 000 м²
Количество этажей 9
Юнусабадский район 🌟Общая площадь здания — 5 000 м² 🌟Терраса — 650 м² 🌟9 уровней 🌟2 скор…
$9,90 млн
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Агентство
West End Consulting
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
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