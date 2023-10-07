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Дома в Мирабадский район, Узбекистан

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6 объектов найдено
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Ташкент, Узбекистан
Дом 8 комнат с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 8
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается участок 10соток,в Мирабадском районе ул. Мироншох у речки. Территория поделена на …
5,13 млрд сум
Дом 2 комнаты в Ташкент, Узбекистан
Дом 2 комнаты
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
#598  Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
503,46 млн сум
Дом 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Количество этажей 1
#592 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent)…
348,27 млн сум
Дом 5 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 5 комнат
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 5
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
#3411 Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent…
14,66 млрд сум
Дом 1 комната в Ташкент, Узбекистан
Дом 1 комната
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Срочно! Быстрая продажа! Купить дом в ОТЛИЧНОМ РАЙОНЕ Ташкента (Tashkent, Toshkent). Выгод…
3,06 млрд сум
Дом 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Ташкент, Узбекистан
Дом 4 комнаты со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Ташкент, Узбекистан
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Дом Саракулька, 4 комнаты, 170 кв., 1.6 соток, летняя кухня, 3 санузла, новый ремонт, парков…
2,08 млрд сум

Параметры недвижимости в Мирабадский район, Узбекистан

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная