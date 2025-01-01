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Дома с бассейном в Мирабадском районе, Узбекистан

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1 объект найдено
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Срочно продается дом, Мирзо Улугбекский район, улица Олтинтепа (Циолковский) все коммуникаци…
5,32 млрд сум
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Русский

Параметры недвижимости в Мирабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная