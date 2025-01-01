Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.uz
  2. Мирабадский район
  3. Жилая
  4. Дом
  5. Сад

Дома с садом в Мирабадском районе, Узбекистан

коттеджи
4
Дом Удалить
Сад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Дом 7 комнат в Ташкент, Узбекистан
Дом 7 комнат
Ташкент, Узбекистан
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 2
Срочно продается дом, Мирзо Улугбекский район, улица Олтинтепа (Циолковский) все коммуникаци…
5,32 млрд сум
Показать контакты
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.uz
Частный продавец
Языки общения
Русский

Параметры недвижимости в Мирабадском районе, Узбекистан

с гаражом
с бассейном
Недорогая
Элитная