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Фергана
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Коммерческая недвижимость в Фергана, Узбекистан
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Коммерческая 49 комнат в центре города, с подвалом, с парковка
Фергана, Узбекистан
49
5
2 036 м²
5
7,00 млн сум
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