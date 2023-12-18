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Коммерческая недвижимость в Фергана, Узбекистан

1 объект найдено
Коммерческая 49 комнат в центре города, с подвалом, с парковка в Фергана, Узбекистан
Коммерческая 49 комнат в центре города, с подвалом, с парковка
Фергана, Узбекистан
Число комнат 49
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 2 036 м²
Количество этажей 5
7,00 млн сум
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Частный продавец
Языки общения: Oʻzbekcha