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Единый Центр Новостроек

Узбекистан, Ташкент
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2025
На платформе
На платформе
2 года 10 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Веб-сайт
Веб-сайт
Время работы
Закрыто сейчас
О застройщике

Единый Центр Новостроек — ваш надёжный навигатор в мире современной недвижимости.
Здесь собраны только проверенные застройщики, актуальные цены и реальные предложения.

✨ Почему выбирают нас:
— Помогаем выбрать квартиру мечты без стресса и обмана
— Сопровождаем на каждом этапе: от подбора до ключей
— Консультируем по ипотеке, акциям и юридическим вопросам
— Работаем только с лицензированными агентами и застройщиками

📍 Хотите купить новостройку — приходите к нам, всё уже готово.
Выбирайте уверенно. Покупайте спокойно.

Услуги

🔹 Услуги Единого Центра Новостроек:

1. Подбор новостроек под ключ

  • Подбираем квартиры по параметрам клиента (бюджет, локация, планировка)

  • Консультируем по актуальным акциям, скидкам и спецпредложениям застройщиков

2. Профессиональное сопровождение сделки

  • Сравнение объектов

  • Проверка документов застройщика

  • Бронирование квартиры

  • Сопровождение до подписания договора и получения ключей

3. Ипотечная консультация

  • Подбор банков и ипотечных программ

  • Подготовка пакета документов

  • Сопровождение одобрения и заключения договора

4. Работа с риелторами и агентствами

  • Прозрачная система фиксации клиентов

  • Комиссия от застройщика по договору

  • Поддержка сделок через CRM и IP-телефонию

5. Интеграция digital-инструментов

  • Интерактивные шахматки

  • 3D-туры и витрины

  • Интеграция с amoCRM / Bitrix24

  • Онлайн-фиксация и учёт клиентов

6. Юридическое сопровождение

  • Консультации по правовым аспектам покупки

  • Проверка ДДУ и договоров инвестирования

  • Сопровождение в регистрационных органах

Мои партнеры
1 агент
Новостройки
Смотреть все 100 новостроек
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
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Жилой комплекс "Zamon"
Ташкент, Узбекистан
от
$47,895
Год сдачи 2026
Количество этажей 12
Zamon — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, безопасность и уютную атмосферу. Проект сочетает практичную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится частью повседнев…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Qatartal"
Ташкент, Узбекистан
от
$53,162
Год сдачи 2026
Количество этажей 9
Qatartal — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте от Dream House Development, созданный для тех, кто ценит удобство, продуманность и уют в повседневной жизни. Проект сочетает продуманную архитектуру, рациональные планировки и развитую инфраструктуру, формируя пространство, где …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
Языки общения
English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Sokindiyor"
Ташкент, Узбекистан
от
$40,707
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2026
Количество этажей 16
Sokindiyor — современный жилой комплекс комфорт‑класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство, уют и практичность в повседневной жизни. Проект сочетает современную архитектуру, функциональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфорт становится ча…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк
Показать все Жилой комплекс Жк
Жилой комплекс Жк "VOHA"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2025
Количество этажей 5
✨ NRG Voha — премиум-класс, вдохновлённый природой и архитектурой NRG Voha — это не просто жильё, это оазис спокойствия в динамичном городе. Комплекс расположен в престижном Мирзо-Улугбекском районе, ниже улицы Олтин Тепа, в окружении зелени и тишины, вдали от городского шума, но рядом с …
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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English, Русский, Oʻzbekcha
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс
Жилой комплекс "Charx Novza"
Ташкент, Узбекистан
Цена по запросу
Количество этажей 12
Charx Novza — современный жилой комплекс комфорт-класса в Ташкенте, созданный для тех, кто ценит удобство городской жизни, безопасность и спокойную атмосферу. Проект сочетает современный формат застройки, рациональные планировки и благоустроенную территорию, формируя пространство, где комфор…
Застройщик
Единый Центр Новостроек
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Застройщик
Единый Центр Новостроек
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English, Русский, Oʻzbekcha
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Другие застройщики
AZIMUT-MIG
Узбекистан, Ташкент
Новостройки 1
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Русский
PRO Silver
UPM
Узбекистан, Ташкент
Год основания компании 2003
Новостройки 1 Жилая недвижимость 1
Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественн…
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English, Русский
REAL LION HOUSE
Узбекистан, Ташкент
Новостройки 1
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Русский
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